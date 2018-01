Paixão por café Bebidas com Café, Susan Zimmer (Prumo), R$ 64,90 A barista canadense Susan Zimmer trabalha com café há 20 anos. Neste livro ela reúne seus conhecimentos sobre a bebida sob o ponto de vista prático, de quem conhece o assunto. Para os curiosos, é boa obra de iniciação; mesmo os que já dominam o assunto podem encontrar informações úteis. A primeira parte é dedicada aos grãos cultivados pelo mundo - com um bom destaque para a produção brasileira - processos de torrefação, degustação, métodos de extração, além de vantagens e desvantagens das diversas máquinas de tirar café. Na segunda parte, Susan faz um apanhado de receitas com café, servido quente ou gelado, como cappuccinos, drinques e até receitas de doces. Há um capítulo especial dedicado ao expresso martínis, versão moderna para um dos coquetéis mais conhecidos do mundo, em que o martíni é batido e salpicado com grãos de café.