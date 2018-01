Pajelança de chefs em evento no Senac O francês Olivier Roellinger e o catalão Jordi Roca são as principais estrelas da Semana Mesa SP, promovida pelo Senac e pela revista Prazeres da Mesa. Será entre 26 e 30 de outubro, no Campus Santo Amaro do Senac. Inscrições e informações: (11) 2179-1199.