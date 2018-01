Palavra `Wiki´ entra em dicionário de língua inglesa Se você acha que "wiki" não soa como uma palavra da língua inglesa, você está certo. Mas ela faz parte do inglês agora. Esta palavra, que vem do Havaí, no oceano Pacífico, foi incluída na mais recente edição online do Oxford English Dictionary (OED), junto a 287 novas palavras. E fez por merecer. "Palavras são inclusas no dicionário com base em provas documentais que coletamos sobre elas. Um tempo atrás, esta prova sugeriu que wiki começava a fazer um nome próprio", disse em comunicado o editor-chefe do OED, John Simpson. "Nós a rastreamos por vários anos, pesquisamos suas origens e finalmente decidimos que era hora de incluí-la no dicionário". Mas "Wiki Wiki", que significa "rápido" em havaiano, tem um significado diferente em seu novo verbete: um tipo de página na web projetado para que seu conteúdo possa ser editado por qualquer um que tenha acesso (é um acrônimo da expressão What I Know Is..., ou, ´o que eu sei é...´). O exemplo mais famoso que usa este recurso é a popular enciclopédia online Wikipedia e novo significado que essa palavra adquiriu é atribuído ao fato de que comentar e editar em sites na internet tornou-se mais rápido, disse outro editor do OED, Graeme Diamond.