Palco desaba e deixa 20 feridos em Presidente Prudente

Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas no começo da noite deste domingo, 13, pouco antes do início do show do DJ Alok no Rancho Quarto de Milha, às margens da Rodovia Assis Chateaubriand, em Presidente Prudente, no oeste de São Paulo.

O palco onde ele se apresentaria desabou e atingiu vários camarotes ocupados pelas vítimas. Houve pânico e correria. Bombeiros socorreram os feridos com a ajuda de uma equipe do Serviço de Atendimento Médico Emergencial (Same) e de voluntários.

"Dos 20 feridos pelo menos dez se machucaram sem gravidade. Um está com suspeita de fratura na tíbia", afirmou Robson Margonar, de 40 anos, sargento do Corpo de Bombeiros, em entrevista ao Estado. As vítimas foram levadas para a Santa Casa, Hospital Regional e para uma Unidade de Pronto Atendimento. Duas ambulâncias ajudaram a transportar as vítimas, muitas delas com escoriações.

O estado de saúde dos feridos não foi informado. Depois do desabamento, o Corpo de Bombeiros interditou o local e o show foi cancelado.

Peritos da Polícia Civil investigam o motivo da queda do palco e dos camarotes. "Não sabemos ainda o que causou o desabamento. Só a perícia poderá dizer", observou o sargento.

Ao todo, 21 bombeiros, com nove viaturas, socorreram as vítimas com a equipe do Same e com a ajuda dos voluntários. "Nós fomos avisados pouco depois da 19 horas sobre o desabamento", acrescentou o bombeiro.

Pânico. Depois que o palco caiu junto com alguns camarotes, houve pânico e correria. Muita gente, a maioria jovens, estava no local. Pelo menos 18 mil pessoas assistiam ao show, segundo o Corpo de Bombeiros. Até por volta das 22h30 deste domingo a ocorrência ainda estava em andamento.