Palco vira pista de dança com show de Foster The People no Lollapalooza

Pumped Up Kicks, maior sucesso da banda, tem efeito imediato sob todo tipo de público. Tudo porque a música reúne um refrão clichê, daqueles que ficam na mente e fazem você dar o play muitas e muitas vezes seguidas num curto espaço de tempo. Dez de cada nove festas de indie pop da capital paulista executam a canção. Ela é chiclete e modernosa para os adolescentes e, ao mesmo tempo, "cool" para os pais quarentões que acompanhavam os filhos.

O Foster The People quebrou o trauma do segundo disco ao lançar Supermodel no ano passado. Mais maduros o power trio de Los Angeles formado por Mark Foster, Mark Pontius e Cubbie Fink mostrou que o rock dançante está realmente em alta, abusando dos sintetizadores e falsetes.

"Olá, São Paulo. Como vocês estão?", disse o vocalista Mark Foster. O som do Foster The People colocou todo mundo para dançar, sem restrição na chuvosa e nublada tarde de domingo. Para quem assistiu ao primeiro show da banda no Lollapalooza, em 2012, nenhuma surpresa.

Estreantes no festival naquela ocasião, eles surpreenderam somente aos mais desavisados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pseudologia Fantastica, Helena Beat e Colors On The Walls também estiveram presentes do repertório. O Foster The People reúne todas as característica sonoras do Lollapalooza. Um ponto fraco do show do Foster é deixar as musicas mais tranquilas para o final, o que acaba requebrando um pouco o ritmo frenético da apresentação.