Palestra de Jobs tem certo clima de culto Gente de todo o mundo se espreme para assistir à fala de Steve Jobs, o principal evento da Macworld. Contam os minutos para o início. Não é exagero comparar sua palestra a um show de rock: a expectativa e a empolgação de grande parte do público é a de fãs, loucos para entrar no tal campo de distorção de realidade que dizem emanar do pai da maçã. Quando os portões se abrem, bandas como Coldplay, Linkin Park e Green Day na trilha sonora dão uma idéia de quem é o público que compra música online em tempos de Torrent. Todos têm aparelhos de última geração, principalmente iPhones. O brinquedinho que a Apple lançou no ano passado não é apenas o celular dos sonhos para os fãs – é a prova de que seguiram direitinho as palavras do pastor Jobs e pagaram o dízimo do culto. No centro do palco, luzes apagadas e a silhueta de uma maçã negra. Não consigo evitar de me lembrar do culto à Deusa Eris, o Discordianismo, do livro Trilogia Illuminatus, de Robert Anton Wilson e Robert Shea, uma igreja cujo símbolo é uma maçã dourada e que prega o hedonismo e o prazer. Sim, é um culto, como um show de rock também é um culto. Steve entra, e o auditório enlouquece. Mas preste atenção. Aplaudido como um astro, ele tem um sorriso banal e um olhar triste por trás dos óculos. A movimentação pelo palco é contida e ensaiada - e parece que a contenção veio antes do ensaio. Por todos os lados, sorrisos boquiabertos e olhos brilhando de emoção. Jobs é um nerd que conseguiu se convencer de que é um popstar. Foi o primeiro passo para convencer o resto do planeta. E ele segue convencendo. Não há nada de errado em ser um nerd, pelo contrário – o fato de ter conseguido erguer esse culto apenas com seu amor por computadores é um feito e tanto. Enquanto Bill Gates (outro nerd) se disfarça de executivo, Jobs usa calça jeans e sorri calmo. Com sua fala determinada, pronuncia adjetivos e superlativos como se estivesse comemorando o bom desempenho em uma partida de videogame – sem gritar, para não acordar os pais. Mas 2008 bateu na porta e, durante a apresentação, ele viveu seu momento "tela azul" quando, no meio do show, a telona apagou – tal como os históricos paus do Windows durante as apresentações de Bill Gates. E não houve o famoso "one more thing" (só mais uma coisa) com que encerra seus discursos. Disse adeus e foi-se antes do som tocar Pride (In the Name of Love, do U2. Alguma coisa mudou em Steve Jobs – e é essa noção de que ele não é mais um nerd bem-sucedido e sim, de fato, um popstar. Mas não é fácil, Steve. Prepare-se.