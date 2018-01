Palestras da Campus Party estão disponíveis na internet

Quem não pôde acompanhar as discussões apresentadas durante a Campus Party Brasil, na semana passada, ainda pode acessar as principais palestras do evento pela internet. A Fundação Vanzolini, que participou da infra-estrutura de rede do evento, colocou os vídeos à disposição dos internautas na página http://portal.vanzolini-ead.org.br/. VEJA TAMBÉM Blog Campus Party 2008 Fotos do evento TV Estadão - Robôs, as vedetes TV Estadão - Entrevista com Marcelo Branco Todas as matérias sobre a Campus Party 2008 As palestras "Direito Digital", "Produção Colaborativa", "TV Digital Brasileira" e "Os Bastidores de um Planetário", por exemplo, já estão na web. A fundação também transmitiu as palestras ao vivo. "O evento trouxe temas que são importantes não só para os que gostam de tecnologia, mas para toda a sociedade", diz a coordenadora Beatriz Scavazza. Considerado o maior evento de entretenimento eletrônico e tecnologia do mundo, a Campus Party ocorreu entre os dias 11 e 17 de fevereiro, na Bienal do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e contou com 3 mil participantes interessados em informática, tecnologia e comunicação, apresentando novidades em dez áreas: astronomia, robótica, criação, desenvolvimento, software livre, games, simulação, modding, música e campusblog. O portal estadao.com.br preparou cobertura especial pelo blog Campus Party 2008.