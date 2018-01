Anna Angotti & Demian Takahashi: Só na segunda visita ao Maní conseguimos comer a paleta: "a procura tem sido muito grande. Tínhamos doze peças e todas foram vendidas hoje!", a atendente se desculpou. A carne macia mas sem sabor algum não fez jus ao frisson. O que realmente estava bom eram os leguminhos coloridos meticulosamente posicionados ao lado do cordeiro. A farofinha também estava o máximo. A única explicação que encontramos para o sucesso do prato é que se trata de uma excelente receita pra quem não gosta de sabor de cordeiro. Blog Alho, Passas e Maçãs: Difícil usar outro termo para descrever esse cordeiro senão delicioso. Tudo nele é preciso e gostoso. Como diria meu avô: papagaio! Os diversos legumes, em pequenos cilindros, são o acompanhamento perfeito e óbvio - óbvio depois que os comemos, porque poucos pensariam em usá-los com tal variedade e contenção. O molho concentra sabor e a carne chega macia e com sabor destacado, em meio ao equilíbrio geral que caracteriza o prato. Maravilhoso. Um dos três melhores pratos do prêmio, mas que teve a má sorte de cair numa categoria com um concorrente feroz. Se eu pudesse deixá-los empatados em primeiro, juro que deixava. Braulio Pasmanik: A paleta além de ótima vem com um brinde extra. O acompanhamento do prato é composto por exemplares da "maniocas" o prato vegetariano e excelente do Mani. Carne macia, molho grosso, untuoso e saboroso, só não leva o premio por que acho a paleta muito gordurosa. Jacques Trefois: O êxito do Maní é irreversível devido à dedicação e habilidade do casal que comanda a casa. Essa excelente paleta de cordeiro cozida muitas horas a baixa temperatura e um manjar especialíssimo. Acompanha umas "maniocas" deliciosas. Esse prato tem tudo, sabor, beleza de apresentação e até leveza. Parabéns. Janaina Fidalgo: Cordeiro sem disfarces nem subterfúgios para esconder o sabor "cordeiroso". A carne derrete na boca; e o molho, abundante, é ótimo para melecar os palitinhos de legumes assados. Luiz Américo Camargo: A técnica, nas mãos certas, com o produto certo, leva um prato a alturas improváveis. É o caso desta paleta de cordeiro, preparada num lento processo de cocção e servida com tubérculos al dente e uma farofa provocantemente crocante. Você pode até tentar pensar nos meios e procedimentos para se chegar a um sabor tão profundo ou a uma textura tão macia. Mas deixe isso para depois da refeição. Na hora, seu impulso será o do devorador, e só. Luiz Horta: Esperava mais sabor. Só boa. Textura e ponto perfeitos. Não esta à altura do desempenho do restaurante nos últimos anos. Neide Rigo: As hortaliças grelhadas - cebolinha, batata, yacon, batata-doce-roxa, cenourinha, mandioca, batata, inhame, rabanete -, como paleta de pintor, são coloridas e divertidas e com sabor preservado. A paleta estava macia e suculenta, um pouco carregada no sal, mas gostosa. O molho era saboroso, com redução de Porto e da própria carne, mas estava pegajoso demais, com muito colágeno, certamente resultado do caldo da carne muito concentrado. Neste caso se comporta como cola que faz grudar a boca e não combina com a delicadeza da carne. Patrícia Ferraz: Textura impecável com a carne úmida e bem temperada. Para acompanhar, belíssimas raízes assadas em tirinhas,broto de alho-poró, tiras de mandioca, de cenoura. A farofa de castanha funciona bem em cointraste com o molho e a textura das raízes assadas. Chegou a balançar meu voto. Roberto Smeraldi: É uma pedida que recomendo. O cozimento em baixa temperatura, que agora virou moda - por uma vez, uma moda saudável! - torna a carne extremamente macia. Mas achei sensacional a farofa que a acompanha, junto com uns tubérculos um pouco menos notáveis.