Palm anuncia Treo 700p com seu sistema operacional Depois que fechou um acordo com a Microsoft para embutir o sistema operacional Pocket PC em seus aparelhos, os usuários dos micros de mão da Palm achavam que era questão de tempo até que o sistema Palm OS, que equipava estes micros, fosse para o museu da tecnologia. Agora, com o anúncio do novo smart phone Treo 700p, que foi confirmado com o sistema Palm OS, os fãs deste sistema já podem comemorar. Anunciado nesta semana para o mercado norte-americano (o preço e a disponibilidade comercial ainda não foram divulgadas), o novo portátil também será compatível com as redes de transmissão de dados sem fio EvDO (Evolution-Data Optimized), usada por redes celulares CDMA e que permitem velocidades até 2,4 Mbps, embora a taxa média de transferência fique entre 400Kbps e 700Kbps. O aparelho traz embutido um pacote de aplicativos para edição de documentos, planilhas e apresentações, toca música e vídeos e traz câmera digital de 1,3 Megapixel e o processador Intel xScale de 312 Mhz e 128 MB de memória, 60 dos quais ficam livres para dados do usuário. O Treo 700p também é compatível com a tecnologia sem fio Bluetooth, o que permite seu uso combinado com fones de ouvido sem fio e a troca de dados com outros dispositivos compatíveis.