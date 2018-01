Palm descarta propostas de aquisição A Palm anunciou na terça-feira que prevê crescimento alimentado pelas vendas mais fortes de seus celulares Treo na Europa e Ásia, e não fez menção a recentes especulações sobre a possibilidade de que se torne alvo de uma aquisição. Em encontro com analistas em Nova York, executivos da Palm mencionaram pesquisas segundo as quais o mercado de celulares inteligentes --capazes de navegar pela Web, receber e enviar e-mails e administrar dados, além de realizar chamadas telefônicas-- deve crescer para US$ 36 bilhões em 2009. Ed Colligan, presidente-executivo da Palm, disse que o mercado de celulares inteligentes deve passar por expansão e se tornar um mercado de massa, e a Palm está investindo para estar preparada quando esse crescimento chegar. "Acreditamos que haja uma grande onda por chegar nessa revolução da computação móvel, que está se tornando uma parte maior do mercado geral de telefonia móvel. Temos uma oportunidade imensa por vir", disse ele na reunião. "Podem esperar que vamos desenvolver nossos negócios em todo o mundo." Colligan não detalhou em seu discurso quanto a empresa investirá nas iniciativas essenciais de crescimento, como a expansão mundial, a ampliação das parcerias com operadoras de telefonia e a melhora da força da marca junto aos consumidores. Tampouco mencionou os rumores no mercado quanto à possibilidade da Palm ser comprada, o que, segundo os analistas, ajudou a elevar em 20% o valor das ações da empresa este ano. No começo de março, fontes informaram à Reuters que a Palm havia contratado o Morgan Stanley para ajudá-la a encontrar um comprador. Interesse Fabricantes de celulares como a Motorola e a Nokia e fabricantes de computadores como a Dell e a Hewlett-Packard foram alvo de rumores como empresas possivelmente interessadas em adquirir a Palm. Também houve informações de que poderiam surgir ofertas do setor de capital privado. A Palm, cujo Treo concorre com o BlackBerry, da canadense Research In Motion, tem afirmado repetidamente que não comentará sobre os rumores sobre a possibilidade de uma aquisição, e que continuará fiel ao seu plano de negócios. Os rumores perderam força nas últimas semanas, depois que uma possível oferta não surgiu até o fim de março. Com isso, as ações da Palm recuaram cerca de 13%. Tanto a Palm quanto a Research in Motion têm sido pressionadas a produzirem aparelhos mais baratos e mais fáceis de usar para expandirem-se para além dos usuários corporativos. A pressão acontece em um momento em que grandes fabricantes de celulares, como Nokia e Motorola, entram nesse segmento. O iPhone, da Apple, que deve começar a ser vendido nos próximos meses, também é considerado como rival do Treo. Brodie Keast, vice-presidente sênior da Palm, afirmou que o iPhone não terá tanto apelo junto a usuários corporativos que compram Treos e sugeriu que o aparelho da Apple será um "dispositivo voltado principalmente para entretenimento", um "iPod de tela grande".