Palm lança ´extensão notebook´ para smartphone

Usuários de smartphones estão acostumados a responder e-mails e editar documentos num verdadeiro balé de polegares, ganhando tempo perdido no trânsito ou em filas de espera nos aeroportos. Como um pouco de comodidade extra não faz mal a ninguém, a Palm resolveu inovar com o anúncio do Foleo, um acessório composto por teclado e tela LCD que interage sem fio com o smartphone Treo. Com uma tela de 10 polegadas, o aparelho dá dimensões de um subnotebook e permite que os usuários tenham uma experiência mais cômoda na hora de digitar textos e documentos. O Foleo deve custar US$ 599 no mercado norte-americano.