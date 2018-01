Palm lança o novo smartphone Treo 680 A Palm lançou nos EUA o Treo 680, novo modelo de smartphone (que combina funções de telefone celular e PDA num único aparelho) para o mercado de consumo. O modelo, que traz teclado alfanumérico embutido, aposenta a antena característica dos modelos Treo 650 e Treo 700. Como telefone celular, o 680 é um aparelho GSM ´quadriband´, ou seja, funciona em todas as faixas de freqüência desta tecnologia celular, o que habilita seu uso em roaming mundial. E embora o aparelho mantenha as funções de acesso móvel a e-mail, que o coloca como competidor de outros aparelhos como o Blackberry da canadense Research in Motion (que já é vendido no Brasil). O Treo 680 traz ainda uma câmera digital embutida capaz de capturar fotos e vídeos. O aparelho também apresenta funções multimídia como a capacidade de tocar músicas em MP3. A empresa ainda não divulgou detalhes sobre os preços e capacidade de memória dos novos aparelhos.