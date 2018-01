Palm lança Treo 700wx nos EUA A operadora norte-americana Sprint é a primeira a vender o novo telefone inteligente da Palm, o Treo 700wx. O micro marca a nova investida da empresa na área de comunicação instantânea, mercado que enfrenta grande competição nos EUA. Ainda sem previsão de lançamento no Brasil, o aparelho usa o sistema operacional Windows Mobile 5.0, o que permite ao usuário receber e-mail em movimento ou acionar aplicativos de mensagens instantâneas. Outras vantagens incluem o suporte nativo a textos, planilhas e apresentações, além de dispensar o uso de servidores de e-mail dedicados (a exemplo do que acontece com o concorrente Blackberry), já que o portátil pode conversar diretamente com sistemas de e-mail. Internamente, o Treo, que terá modelos para redes GSM e CDMA, usa o processador Intel XScale de 312 Mhz, traz 128MB de memória (60 dos quais disponíveis para dados), câmera digital de 1,3 Megapixel e suporte à tecnologia Bluetooth. Deve custar US$ 499,99 no mercado norte-americano. Ainda não há previsão de lançamento do modelo no mercado brasileiro. Se e quando chegar por aqui, deve concorrer com o Blackberry, o Qtek 9100, com os novos iPaqs da HP e o E61 da Nokia no mercado de acesso móvel a e-mail. (Notícia alterada no dia 3 de setembro, às 10h56, com acréscimo de informação sobre o Treo ter versões para redes GSM e CDMA, por sugestão do leitor Fernando Sakai)