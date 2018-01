Palm pagará US$ 22,5 milhões à Xerox em disputa por patente A fabricante de PDAs Palm chegou a um acordo com a Xerox para resolver uma disputa legal em torno de uma patente desta corporação que inclui o pagamento de US$ 22,5 milhões, informaram as empresas. A Xerox apresentou em 1997 uma ação na qual alegava que uma tecnologia que permite reconhecer a escrita manual, chamada Graffiti, usada em produtos da Palm, infringia uma patente sua conhecida como Unistrokes. O compromisso extrajudicial e a quantia estabelecida inclui o pagamento pela Palm de tarifas pelo uso dessa e de outras duas patentes da Xerox, assim como o compromisso das duas empresas a não empreender ações legais similares durante um período de sete anos. A Xerox afirmou em comunicado que com o acordo se propõe evitar mais custos associados a essa longa disputa nos tribunais. A Palm contabilizará a quantia como uma despesa extraordinária em seus resultados do quarto trimestre deste ano.