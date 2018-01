Palm pode ser comprada pela Nokia A Palm, fabricante de PDAs e Smartphones (aparelhos que combinam a função celular-PDA), pode ser comprada pela finlandesa Nokia, num movimento que poderia fazer das duas empresas a maior fabricante de celulares do mundo. Por enquanto isso é só uma hipótese, mas que, se levada a termo, poderia fortalecer a oferta da Nokia no terreno de smartphones, área em que a Palm tem uma posição respeitada. Só o boato fez com que as ações da Palm apresentassem um aumento de 7,1% nas bolsas norte-americanas na sexta-feira passada, com valorização de quase 30% em relação ao valor médio do mês de fevereiro. Mas a Nokia pode não ser a única interessada na Palm: a fabricante de computadores Dell também é indicada por analistas norte-americanos como uma potencial compradora. Confirmar a informação, no entanto, é uma tarefa um pouco mais difícil, já que, assim como fizeram as assessorias de Palm e Nokia, a da Dell disse que é política da empresa não comentar rumores do mercado.