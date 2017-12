A nova família de malware, apelidada de WireLurker, "marca uma nova era no malware em plataformas móveis e de desktop da Apple", disse a empresa em comunicado.

O WireLurker pode instalar aplicativos de terceiros em dispositivos com iOS e pode atacar aparelhos com iOS através do OS X a partir de dispositivos USB, disse a companhia.

Representantes da Apple não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.