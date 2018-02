Pampa americano é o conhecido paint horse Como raça, informa a ABCPampa, o cavalo pampa é mundialmente reconhecido por causa do paint horse, o pampa americano de tipo quarto-de-milha. Mas a ABCPampa não registra animais descendentes do QM para não descaracterizar o tipo morfológico do pampa nacional. A origem do nome pampa é a seguinte: em meados do século 19 o brigadeiro Rafael Tobias Aguiar, vencido na revolta da província de Sorocaba (SP), fugiu com seu exército para o Rio Grande do Sul, onde aderiu à batalha dos Farrapos. A maioria dos soldados montava cavalos pampas, conhecidos no Sul como tobianos. Quando do retorno à São Paulo, os cavalos passaram a ser conhecidos no País como os cavalos dos "pampas", codinome do Estado gaúcho.