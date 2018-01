Pan também atrasa ´obras´ no Second Life

Não foi só na vida real que atrasaram os preparativos para os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. O espaço que o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) preparou no Second Life Brasil também não "estreou" a tempo e teve fluxo insignificante de avatares nesta sexta-feira, 13, no dia da abertura oficial da competição. Na prática, não há nada para fazer na vila olímpica virtual. Um palco preparado para shows fica vazio, há cartazes estáticos com imagens de cada esporte e um lounge da "Torcida Brasil 2007", também deserto. Em um mundo cuja lógica é baseada em diversão, fantasia e prazer – e que as possibilidade de criação são infinitas –, "abandonar" uma construção é pedir para afastar freqüentadores. O espaço está em um dos territórios da Ilha Brasil, uma das mais populosas do metaverso. Enquanto no mapa vê-se aglomeração de residentes na área central, inclusive com lentidão no servidor, há "clareiras" no espaço do Pan. O COB não preparou a tempo a grade de programação prometida quando da inauguração da vila virtual, em junho. Segundo o diretor de estratégia da Ilha Brasil, Marcos Fonseca, os detalhes seriam acertados até este sábado, 14. "A organização do Pan está no sufoco hoje (sexta-feira) por causa da cerimônia de abertura. Vamos fechar a agenda de atrações amanhã (sábado)." Estão previstos distribuição de brindes reais (o "kit" da torcida, com camiseta e bonés do Comitê), festas e encontros com avatares de dirigentes e ex-atletas. Mas nenhum nome está confirmado. Hoje, a única atração dos arredores é uma quadra de futsal, ocupada por poltronas, para fazer o que no metaverso é conhecido por "camping": ganhar dinheiro em troca de alguma atividade repetitiva, como ficar sentado. A quadra estava cheia, mas ninguém falava em esportes. Muitos residentes estavam com status "ausente". O avatar Faria Fride foi o único visto ontem pela reportagem do estadao.com.br vestindo uma camiseta com logotipo e imagens do Pan. Ele ganhou a roupa há cerca de três meses em outro território e nunca tinha visitado o espaço dos Jogos na Ilha Brasil. "Pretendo ir só quando tiver algum evento", disse. Sobre o Second Life O Second Life é um universo 3D interativo criado em 2003 onde os usuários podem conversar com outras pessoas, construir, comprar e vender itens, dançar, jogar e realizar muitas outras atividades. Para entrar no SL, o usuário precisa ter um computador com bom desempenho, conexão de banda larga e o programa cliente do programa, que pode ser baixado a partir do site do Second Life Brasil (www.secondlifebrasil.com.br), gratuitamente. O usuário não paga nada para construir o seu avatar, a representação do jogador dentro do mundo virtual. Paga apenas para construir alguma coisa, o que exige a posse de um terreno no mundo virtual e, claro, se quiser comprar itens pagos. O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews, o jornal oficial do Second Life Brasil e que pode ser acessado diretamente no inventário dos avatares. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos, agenda cultura e muito mais.