Panasonic alerta para prejuízo de US$4,2 bi, demite 15 mil A Panasonic maior fabricante mundial de TVs de plasma, alertou que sofrerá prejuízo anual de 4,2 bilhões de dólares e que vai cortar 15 mil empregos com o fechamento de 27 unidades de produção para enfrentar problemas gerados pela alta do iene e desaceleração da demanda. A fabricante dos TVs de tela plana Viera e das câmeras digitais Lumix se uniu a uma lista crescente de produtores de eletrônicos que estão acelerando reestruturações diante de uma crise mundial que está se provando bem pior do que a última grande desaceleração, em 2001, quando estourou a bolha da Internet. Sony, Toshiba e Hitachi estão enfrentando prejuízos bilionários, e a dupla ameaça de uma queda nas vendas e de uma alta no valor da moeda japonesa, que reduz lucros gerados no exterior quando repatriados. O avanço do iene à cotação mais alta diante do dólar em 13 anos também tornou os eletrônicos japoneses menos competitivos com relação aos de rivais sul-coreanos como da Samsung Electronics, que se beneficiam da relativa fraqueza do won. "O mercado tinha grandes esperanças para o segmento de televisores de tela plana, mas agora não temos vantagem competitiva no exterior devido ao iene forte, e isso contribui muito para a crise", disse Mitsushige Akino, administrador de fundos na Ichiyoshi Investment Management. A Panasonic, que está adiante da Samsung e da LG Electronics no mercado de televisores de plasma, reduziu projeção para o ano fiscal que se encerra em 31 de março para um prejuízo de 380 bilhões de ienes (4,2 bilhões de dólares) ante uma projeção anterior de lucro de 30 bilhões de ienes. A companhia informou que vai fechar 27 unidades de produção no ano fiscal corrente até março e promover nova rodada de fechamentos em escala similar no próximo ano fiscal. Metade dos cortes de 15 mil funcionários, que incluem empregados e pessoal com contrato temporário, vai acontecer no Japão e o restante no exterior. A companhia tem uma força de trabalho de 300 mil pessoas. A nova previsão de resultado, ligeiramente maior do que a apontada em reportagens no começo desta semana que antecipavam prejuízo da ordem de 350 bilhões de ienes, abarca provisões para reestruturação da ordem de 345 bilhões de ienes e uma redução de 9 por cento na projeção de vendas, para 7,75 trilhões de ienes. A empresa, anteriormente conhecida como Matsushita Electric, teve prejuízo líquido de 63,1 bilhões de ienes no período de outubro a dezembro, ante 115,2 bilhões de ienes de lucro um ano antes.