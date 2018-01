Panasonic amplia produção de equipamentos no Brasil A Panasonic do Brasil, subsidiária da japonesa Matsushita, começou a produzir no Brasil câmeras digitais, gravadores de DVD e telas de plasma em seu parque fabril localizado em Manaus. A idéia é baixar os preços finais dos produtos, graças aos benefícios dados pelo Processo Produtivo Básico - PPB, incentivo dado às empresas que produzem equipamentos localmente e que é estendido a diversas empresas com instalações na Zona Franca de Manaus. A empresa fez investimentos da ordem de US$ 1 milhão para produzir localmente os modelos de câmera digital DMC-LZ3 e DMC-LZ5, da linha Lumix. A fábrica em Manaus está preparada para produzir 10 mil câmeras digitais por ano, sendo que a distribuição para o varejo deve acontecer antes das festas de final de ano. Com isso, a empresa se juntará ao seleto clube de fabricantes locais de câmeras, que incluem outras marcas como Sony, Samsung e Kodak, que já contam com produção local na área de câmeras fotográficas digitais. Gravadores Em Manaus também será produzido o gravador de DVD ES15, com entrada DV Firewire, que permite a conexão direta da câmera digital ao gravador DVD, para edição de cenas gravadas nos formatos DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW (regravável) e DVD-R / DVD+R (gravável). Nele, arquivos de vídeo em formato DivX também podem ser reproduzidos. As telas de plasma produzidas no Brasil terão dimensões de 42 e 50 polegadas, e, segundo a Panasonic, apresentarão preço competitivo e qualidade superior a produtos concorrentes.