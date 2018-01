Panasonic apresenta na Cebit o seu novo formato de DVD O fabricante japonês de eletrônicos Panasonic apresentou hoje na feira de informática e comunicações Cebit, de Hannover, detalhes dos discos Blu-ray, criado para suceder o formato DVD como suporte para serviços de multimídia. Um disco compacto com o novo formato terá capacidade para dez filmes com mais qualidade de imagem, graças à altíssima resolução do novo sistema, disse em Hannover o chefe de Panasonic na Europa, Joachim Reinhart. O diretor expressou sua convicção de que esta tecnologia vença a atual guerra de sistemas em que Panasonic, aliada à Samsung, compete com a versão do grupo de informática americano Microsoft, que se uniu ao fabricante de chips Intel para criar o formato HD-DVD. Os dois formatos oferecem uma qualidade de imagem muito melhor que a popular versão atual DVD. Mas a rivalidade pode afastar o público na fase inicial de seu lançamento, já que o consumidor vai esperar para ver qual deles se impõe a longo prazo, segundo os especialistas. A Panasonic também mostrou, na maior feira de informática do mundo, que se realiza entre 9 e 15 de março, um aparelho de TV de tela plana de plasma de 103 polegadas (2,5 metros de diagonal), o maior do mundo até o momento com esta tecnologia.