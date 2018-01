Panasonic começa a vender aparelhos Blu-ray em novembro A Matsushita Electric Industrial, cuja principal marca é a Panasonic, anunciou que venderá o primeiro gravador e reprodutor discos em formato Blu-ray a partir de 15 de novembro no Japão, dando início à nova "guerra dos formatos" para se transformar no próximo padrão mundial desse tipo de aparelho. Com os novos produtos, denominados DMR-BW 200 e DMR-BR 100, que custarão US$ 2.586 e US$ 2.000 respectivamente, a Matsushita competirá com o formato HD-DVD lançado pela Toshiba em julho. O formato Blu-ray é produzido ainda pela Sony e pela sul-coreana Samsung Electronics, enquanto a Toshiba é a desenvolvedora do formato HD-DVD, ao lado da NEC e da Sanyo. A Toshiba lançou o RD-A1 em julho, primeiro gravador HD-DVD com disco rígido a um preço em torno de US$ 3400. Um porta-voz da Matsushita, citado pela agência local "Kyodo", expressou sua confiança de que nos próximos cinco anos o formato definitivo será decidido. Alta definição Os aparelhos para formato Blu-ray permitem gravações de alta definição e incluem a possibilidade de fazer cópias de conteúdos a partir do disco rígido para o DVD sem perda de qualidade, segundo o fabricante. O novo aparelho permitirá gravações de seis horas em formato de alta definição em discos Blu-ray de 50 gigabytes, além de armazenar simultaneamente dois programas no disco rígido. O objetivo é produzir três mil unidades por mês, mas os que serão vendidos nos mercados da América do Norte, Europa e Austrália a partir dos próximos meses não terão, no início, a função de gravador, segundo as mesmas fontes. O Blu-ray da Sony tem o apoio da Sony Pictures Entertainment, da Metro-Goldwyn Mayer e da Twentieth Century Fox Film. A Sony obteve ainda o apoio da Bandai Visual, pioneira em programas de animação no Japão. O formato HD-DVD da Toshiba foi aprovado pela Paramount Pictures, Universal Pictures, New Line Cinema e Warner Bros, além das empresas de informática Microsoft, Hewlett-Packard e Intel. A intransigência de ambas as partes no momento de reconhecer a superioridade da proposta rival gera a "guerra de formatos" surgida na década de 80 entre a Sony, com suas fitas de vídeo Betamax, e a também japonesa Victor (JVC), que triunfou ao conseguir que o VHS (Vídeo Home System) se transformasse no padrão mundial.