A NEC e Panasonic revelaram nesta segunda-feira nove celulares com o sistema operacional aberto LiMo, na feira Mobile World Congress, em Barcelona. Mobile World Congress - veja também: Panasonic e NEC lançam nove celulares com Linux Sony Ericsson lança celular com câmera de 12 megapixels Samsung lança celular movido a energia solar Indústria de celulares faz acordo para carregador universal Nokia vai vender celulares com software Skype O interesse pelo mercado de telefonia móvel tem girado em torno do desenvolvimento de software depois que o Google e a Apple entraram no setor nos últimos dois anos, e os fabricantes de aparelhos, assim como as operadoras, estão focando cada vez mais em alternativas de código aberto, como o LiMo, para reduzir custos. O mercado para plataformas de software para celulares é liderado pelo sistema operacional Symbian, da Nokia, mas perdeu terreno nos últimos anos diante da Apple, e também para a fabricante do BlackBerry, a Research in Motion. O sistema operacional Linux tem tido pouco êxito na área da telefonia móvel até o momento, mas sua importância está crescendo com o LiMo. Além disso, o Google está utilizando Linux na plataforma Android, que tem 47 membros. O LiMo, por sua vez tem até o momento somente NEC, Panasonic e Motorola entre os fabricantes de celulares que o utilizam em seus produtos. A segunda e a terceira maiores fabricantes de celulares do mundo, Samsung e LG, são integrantes do LiMo, mas não lançaram ainda aparelhos comerciais.