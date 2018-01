Panasonic fabricará TVs de plasma no Brasil A japonesa Matsushita, que controla a marca Panasonic, anunciou que vai começar a montar TVs de plasma no Brasil para abastecer o crescente mercado local e também consumidores em outros países das Américas. A informação foi divulgada pelo presidente executivo da empresa, Masaaki Fujita a jornalistas de agências internacionais. O início da montagem, que envolve a fabricação de modelos de 42 polegadas, deve acontecer já no início do próximo semestre. O Brasil tem atraído a atenção dos fabricantes de TVs após o aquecimento na venda de novos aparelhos às vésperas da copa do Mundo e com a substituição de equipamentos que estão no final de sua vida útil, compradas durante o plano real. Segundo números da Eletros - Associação Brasileira dos Fabricantes de Produtos Eletrônicos, só no primeiro trimestre deste ano foram vendidos mais aparelhos de plasma e LCD do que em todo o ano passado. A fabricação deve ser feita na unidade atual da companhia, que produz TVs convencionais, que usam tubos de raios catódicos (CRT), além de montar filmadoras e DVD players. Atualmente a Panasonic produz TVs de plasma nos EUA, na Europa, na China e em Taiwan. Procurada pela reportagem, a Panasonic alegou não dispor de um porta-voz para comentar o assunto. (com Agências Internacionais)