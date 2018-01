Panasonic faz recall de baterias de notebooks no Japão A Matsushita, que comercializa computadores com a marca Panasonic, anunciou que fará o recall de 6 mil baterias de notebooks no Japão. O problema é o mesmo que afetou modelos da Dell e da Apple, motivando os recentes anúncios de recalls da companhia: superaquecimento e risco de incêndio. Segundo a empresa anunciou em um comunicado, o problema está em uma trava mecânica das baterias, que poderia causar uma falha e então levar a um superaquecimento, e não a composição química das mesmas (como aconteceu com as baterias da Dell e Apple, fabricadas pela Sony). O recall afeta unidades do modelo W4 CF-W4G, vendidos entre abril e maio de 2005, e está restrito ao mercado japonês, disse a companhia, que não revelou o nome do fabricante das baterias. (Com Agências Internacionais)