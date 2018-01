Panasonic investirá US$ 2,4 bi em telas de plasma A japonesa Matsushita Electric, dona da marca Panasonic, informou que investirá US$ 2,4 bilhões na construção do que será a maior fábrica de telas de plasma do mundo e que será construída no Japão. A empresa anunciou que o investimento em uma nova unidade será necessário para atender à crescente demanda mundial por TVs de tela plana. A empresa divulgou ainda aos analistas uma expectativa de vendas da ordem de US$ 84 bilhões até março de 2010, contra os US$ 75 bilhões apurados no ano passado. Com o anúncio, a Panasonic garante seu compromisso com as telas de plasma (embora fabrique produtos com tecnologias concorrentes como o LCD), num movimento contrário ao que já fez a também japonesa Sony, que abandonou os displays de plasma para se concentrar apenas nos modelos de cristal líquido e retroprojeção. Quando pronta, em 2009, a nova unidade da Panasonic será capaz de fabricar 1 milhão de unidades de telas de plasma de 42 polegadas.