Panasonic lança câmera digital de 7.2 Megapixels Durante a PMA 2007, feira de fotografia digital que acontece em Las Vegas, nos EUA, a Panasonic anunciou uma nova câmera para consumidores finais, a DMC-TZ3, que traz um sensor com 7.2 Megapixels e uma lente grande angular e que apresenta zoom ótico de 10x, empregando um conjunto ótico Leica Vario-Elmar. O modelo também apresenta recursos inteligentes de estabilização de imagem, que controlam a sensibilidade ISO da câmera na hora das fotos para evitar imagens tremidas, compensando pequenos movimentos das mãos. A fabricante alega também que a câmera tem como diferencial um CCD com uma área maior do que a de sensores de outros fabricantes,o que aumenta a qualidade final das imagens. Em recursos fotográficos, outro destaque da TZ3 é a velocidade da câmera, que pode ser de até 0,006 segundo, e o intervalo do obturador em fotos seqüenciais pode chegar a até três fotos por segundo na resolução máxima, com capturas limitadas apenas pela capacidade dos cartões de memória. A câmera tem previsão de lançamento mundial para o mês de março e deverá custar US$ 350. Alexandre Barbosa viajou a Las Vegas a convite da HP Brasil