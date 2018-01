Panasonic prevê prejuízo maior que o esperado e ações desabam

Mas alguns analistas disseram que a Panasonic está bem posicionada para se beneficiar de uma eventual recuperação econômica graças ao seu conjunto de produtos ecologicamente corretos e nova estratégia de se aventurar em mercados de produtos menos sofisticados.

O resultado da companhia, que compete com a Sony pelo título de maior fabricante de produtos eletrônicos do mundo, secou conforme a crise econômica global reduziu as vendas de televisores de tela plana e câmeras digitais.

A Panasonic, maior fabricante mundial de televisores de tela plana, informou na sexta-feira que prevê um prejuízo líquido de 195 bilhões de ienes (2 bilhões de dólares) até março, 86 por cento a mais do que a estimativa média de 17 analistas consultados pela Thomson Reuters.

A projeção equivale a quase metade do tamanho do prejuízo de 378,96 bilhões de ienes registrado no ano passado. Assim como muitas outras companhias japonesas, a Panasonic sofreu uma pancada adicional provocada pela valorização do iene que reduz a competitividade de seus produtos vendidos no exterior.

"Nós achamos que uma melhora no ambiente operacional levará tempo", disse Kota Ezawa, analista da Nikko Citi, em uma nota a clientes.