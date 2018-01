Panasonic quer vender mais câmeras digitais em 2007 A Panasonic quer aumentar sua participação nos mercados de TVs de plasma e LCD, além de câmeras digitais. A empresa começou a produzir dois modelos de máquinas fotográficas em uma fábrica em Manaus e prepara mais dois lançamentos para meados de abril. A estratégia da companhia, que foi a última a entrar nesse segmento, é apostar num equipamento com mais recursos. A empresa quer oferecer um produto para quem está interessado em comprar a segunda máquina fotográfica digital. Atualmente, o equipamento mais barato produzido pela empresa custa R$ 899 no varejo. A empresa, contudo, destaca a guerra de preços que começa ocorrer nesse segmento, com várias empresas retirando acessórios - e funcionalidades - para reduzir o preço final do produto.