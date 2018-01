Panasonic terá 30 mil empregados trabalhando em casa A japonesa Matsushita, dona da marca Panasonic, anunciou que permitirá que 30 mil funcionários com crianças ou com parentes idosos que precisam de cuidado constante possam trabalhar em casa, pela internet, informou nesta quarta-feira, 28, a imprensa econômica japonesa. A nova norma entrará em vigor na próxima semana. A empresa conta com 76 mil funcionários em 23 filiais, segundo o jornal Nikkei. Quem solicitar o benefício poderá trabalhar em casa uma ou duas vezes por semana. Os equipamentos necessários para teleconferência serão fornecidos pela empresa. Um teste em abril de 2006, com a participação de mil empregados, foi bem sucedido. A experiência reduziu o tempo dos deslocamentos, permitiu que os empregados fixassem suas próprias horas de trabalho, e não teve efeitos negativos na eficiência nem no trabalho em equipe, segundo o jornal. A pioneira no uso da internet para que seus empregados não tenham que estar fisicamente no escritório é a IBM Japan. Desde 2001 a empresa permite a todos seus empregados a modalidade, praticada em menor escala pela Toyota e por empresas de tecnologias da informação.