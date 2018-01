Panasonic vai lançar TVs de plasma mais finas e econômicas A Panasonic anunciou nesta terça-feira que vai lançar em abril no Japão TVs de plasma que são 25 por cento mais estreitas e consomem menos da metade da energia utilizada por modelos convencionais. A empresa tenta incentivar a demanda em um momento de queda causada pela recessão global. A Panasonic, a maior fabricante de TVs de plasma do mundo, tem como objetivo impulsionar as vendas combinadas de aparelhos com telas de cristal líquido e plasma em 50 por cento, para 15,5 milhões de unidades, no ano que começa em abril. Um modelo com tela de 50 polegadas e com cerca de uma polegada de espessura consome 260 quilowatts/hora de eletricidade por ano e será vendido por 600 mil ienes (6.685 dólares). Já o modelo de 54 polegadas custará 700 mil ienes, informou a empresa. Os lançamentos na América do Norte devem acontecer nos próximos meses.