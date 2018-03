Pancadas de chuva podem causar transtornos em SP Na maior parte do Estado de São Paulo o tempo permanece fechado hoje. De acordo com boletim meteorológico da Defesa Civil Estadual, a sensação de frio só deve diminuir à tarde, quando o sol aparece entre nuvens. No Vale do Paraíba, chove fraco nos municípios que fazem divisa com o Rio e Minas Gerais. No fim da tarde, porém, retornam as chuvas em forma de pancadas rápidas e isoladas em todo o Estado, o que pode gerar transtornos, como ocorrência de alagamentos. Nas regiões de Franca, Ribeirão Preto e no Vale do Paraíba estão previstas chuvas mais intensas à tarde. Estas chuvas devem ocorrem com maior tempo de duração e são provocadas por uma frente fria, conhecida por Zacas, que estão oscilando entre os Estados do Rio e São Paulo.