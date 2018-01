Pancia di maiale ripena

Anna Angotti & Demian Takahashi: "Isso tem que ser muito bom para valer as calorias!", foi a sentença da Anna ao ver o bacon gigante, recheado com farofa de nozes e - só para tornar as coisas um pouquinho menos light - um risoto de maçã verde de acompanhamento. Eu logo dei razão para ela: afinal, de que valia nos empanturrarmos com a pururuca muito crocante, com o risoto ao ponto, com as camadas e mais camadas de gordura, se a carne em si tinha pouco sabor e estava meio ressecada? Blog Alho, Passas e Maçãs: O prato é enorme: dá para umas três pessoas comerem bem e saírem satisfeitas. A própria barriga varia bem as texturas, passando da maciez das gorduras e de pedaços de carne à maior rigidez do restante. A porção que me foi servida, no entanto, estava irregular: algumas partes bem crocantes e saborosas, outras duras ou borrachudas. O recheio de farofinha seca de pecan, avelã e ervas era muito gostoso e veio na medida certa para contrastar com o sabor do porco, embora as castanhas elevassem desnecessariamente a untuosidade. Já o risoto de maçã verde que completava o prato era pouco ácido e quase não revelava a fruta. Uma pena: mais acidez e frescor cairiam bem em meio a tanta gordura e ampliariam a gama de sabores do prato. Braulio Pasmanik: Porco não é minha praia. Como, acho que sei apreciar suas nuances e sabores, mas quando me deparo com um couro pururuca, com a parte interna repleta de gordura mole e a parte externa com pelinhos, quase a pedir um barbeiro...me atrapalho! O recheio é excelente, uma mistura de pão, nozes, avelãs e a própria carne do porco. De qualquer maneira merece um destaque e acho que os amantes (ou inimigos, afinal de contas só gostam do bichinho na panela!) do suíno não devem perder tal acepipe. Jacques Trefois: Gostei dessa barriga de porco com excelente pururuca. Aconselho dividir a porção para duas pessoas porque é muito porco para um só. Muito bom prato. Janaina Fidalgo: A decepção do prêmio. Como um prato que era tão impressionante, logo na abertura da casa, se transformou num pedaço de carne ressecada e sem personalidade? Nem o risoto, "al dente" demais, daqueles que colam nos dentes, salvou a noite... Luiz Américo Camargo: Um prato que combina com um chef com aparência de roqueiro: aqui, não é sutileza que conta, é a pujança. No dia da visita, algumas partes estavam realmente duras. Uma pena, já que o sabor - em combinação com a farofa e com o risoto de maçã - é também na linha suíno-sem-pudores. Luiz Horta: Lindo, texturas variadas, muito boa ideia. O recheio de nozes pecã é muito bom. Restaurante simpático com ótima carta de vinhos a bom preço. Neide Rigo: A barriga de porco assada estava suculenta, macia e com tempero agradável, mas a casquinha que supostamente deveria ser crocante estava dura e borrachenta. O recheio de nozes e especiaria era delicioso no sabor, mas gorduroso demais na textura. Isoladamente, o risoto também estava refrescante, com gostosos pedaços de maçãs, mas muito gorduroso e pesado para acompanhar a carne já tão gorda. Patrícia Ferraz: Tecnicamente perfeito, com a carne macia recheada por farofinha de nozes pecã e a pele crocante. Tempero equilibrado, mas o prato é grande demais. Boa parceria com risotto de maçã. Roberto Smeraldi: Um prato de destaque, que só não ganha pela excepcionalidade do porco na lata do Dalva e Dito. Uma pena mesmo não poder premiar este também. Uma pururuca de crocância extraordinária e uma carne que guarda sua umidade. O recheio de nozes agrada e não agride. Imperdível. Silvio Giannini: Se você pretende viver o suficiente para ver seus netos, fuja desta barriga de porco e nem mesmo pense em abrir os olhos caso ela venha a repousar ao seu lado, nas apertadíssimas mesas do Vito. De olhos abertos, é impossível resistir aos apelos da casquinha crocante circundando aquela densa camada de colesterol ultra-saturado. Sem falar que esta generosa barriga está recheada com uma úmida farofa de avelã e ainda leva de escolta um ótimo risoto de maçã verde. Esta categoria carne de porco ainda vai me infartar de angústia. Difícil escolha. Não venceu a categoria mas me deixou com o sentimento de culpa mais feliz dos últimos tempos.