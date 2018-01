Panda lança suíte de segurança para empresas A Panda anunciou no mercado brasileiro o lançamento de um novo pacote de soluções de segurança para empresas. Compatíveis com plataformas de 64 bits, as novas ferramentas trazem novos mecanimos de detecção de ameaças para combater ataques de vírus, hackers e prevenir invasões. O pacote Panda EnterpriSecure 2006 incorporou tecnologias para proteção contra vírus, spyware, phising e todo tipo de ameaça virtual. A ferramenta incorporou a tecnologia TruPrevent, que identifica códigos hostis por seu comportamento, o que permite barrar a ação de vírus e ataques desconhecidos. O produto também traz uma versão para pequenas e médias empresas, o Panda BusinesSecure 2006, proporcionando proteção para redes, estações de trabalho e até dispositivos móveis. O Panda EnterpriSecure 2006 e o Panda BusinesSecure 2006 também incluem novas tecnologias firewall e antiphishing, com a capacidade de gerenciar usuários em atividades móveis fora da empresa. Ambas as suítes de segurança permitem o controle e gerenciamento de usuários a partir de uma interface de administração centralizada (AdminSecure), facilitando a tarefa de gerenciar a atualização e o controle de segurança nas redes corporativas.