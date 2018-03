Pane da Telefônica afeta 50% da rede do governo de SP O gerente de Comunicação da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), Carlos Barreira, afirmou que cerca de 50% dos 12 mil pontos da rede de comunicação do governo, a Intragov, está indisponível. Segundo ele, a falha na rede da Telefônica começou a afetar a Intragov de forma pontual no início da tarde de ontem. Com isso, saíram do ar os sistemas de serviços digitais do Detran, de registro de boletins de ocorrência das delegacias e das unidades do Poupatempo. A Telefônica anunciou hoje, em nota, que uma "ocorrência técnica em alguns equipamentos afeta parcialmente sua rede de transmissão de dados" desde a tarde de ontem. A empresa, entretanto, não informou a estimativa de quando a situação deve ser normalizada e nem forneceu detalhes sobre o problema, como a causa dele e a área da capital paulista prejudicada. "A rede afetada atende a grandes empresas privadas e órgãos da administração pública nos âmbitos federal, estadual e municipal", traz o comunicado.