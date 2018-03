Pane da Telefônica também afeta litoral e interior de SP

A pane no sistema de transmissão de dados da Telefônica também causou transtornos a cidadãos e órgãos públicos do interior de São Paulo e da Baixada Santista. Em Campinas e Ribeirão Preto, unidades do Poupatempo ficaram com o sistema fora do ar durante todo o dia. Delegacias também tiveram problemas para registrar boletins de ocorrência. A situação foi mais amena no litoral do Estado, onde a pane trouxe problemas, mas não afetou os serviços essenciais das principais prefeituras da região. Veja também: Pane na Telefonica derruba web e pára serviços pelo Estado Celulares da Claro ficam fora do ar por mais de 1 hora Anatel averigua causa da pane na Telefônica, em SP Telefônica deve reparar danos e descontar valores, diz Idec As duas unidades do Poupatempo de Campinas, onde são feitos ao menos 900 registros diários de identidade, ficaram com o sistema fora do ar durante todo o dia. Quem saiu de casa sem saber do "apagão", perdeu a viagem. Nas delegacias de polícia, a orientação era ter paciência. "Não tivemos nada muito grave hoje, mas as ocorrências registradas foram feitas no sistema Windows ou pedíamos às pessoas que pudessem para retornar depois", disse o delegado assistente Renato Pereira, do 4º Distrito Policial. A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), responsável pelo gerenciamento do sistema de trânsito e transporte, deixou de receber ao menos 4 mil imagens registradas pelos radares espalhados pelas ruas da cidade, média diária de registros de infrações que passam por auditoria. Segundo informou a Emdec, por meio de assessoria, as imagens registradas pelos radares hoje não foram perdidas. Elas apenas não chegaram, via internet, como rotineiramente, mas serão avaliadas após a normalização no sistema. Em Ribeirão Preto, além do Poupatempo, as agências do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) ficaram praticamente paradas. Os computadores ficaram desligados e os funcionários cruzaram os braços, com os bancos, geralmente lotados, vazios. O único serviço que funcionou no Poupatempo foi de entrega de Carteira de Trabalho e de seguro-desemprego, que estavam prontos e não dependiam de conexão online. As delegacias da região tiveram situações diferentes. As 15 cidades sob a jurisdição da Seccional de Ribeirão Preto, que já utilizam o Registro Digital Online (RDO), por exemplo, só voltaram à normalidade quando o delegado Rafael Rabinovici determinou a reinstalação do sistema antigo de registro de boletins de ocorrência. Durante a noite e madrugada os registros de boletins ficaram praticamente parados. Na região de Franca, as delegacias de 17 cidades não tiveram problemas com internet, pois a operadora de telefonia não é a Telefônica. Mas a conexão intranet, pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), para a transmissão de dados estatísticos, ficou fora do ar. Essas cidades ainda não utilizam o sistema RDO. Pessoas físicas e empresas também foram afetadas, pois ficaram sem o serviço de banda larga Speedy. Baixada Santista De acordo com o Chefe do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter) de Santos, Waldomiro Bueno Filho, embora o problema tenha atrasado o registro das ocorrências nas delegacias, o trabalho continuou sendo feito em toda a região. Segundo ele, a pane também fez com que os policiais passassem a realizar pesquisas manualmente. O problema na Telefônica não prejudicou inclusive uma operação iniciada hoje. Durante todo o dia, cerca de 400 agentes cumpriram uma série de mandados de prisão e de busca e apreensão. De acordo com assessorias de imprensa das principais prefeituras da região, serviços de saúde e engenharia de trânsito não foram afetados. No Guarujá, a pane afetou o sistema do Centro de Cidadania e os cidadãos não puderam solicitar documentos. A queda da internet impossibilitou o cadastro de recursos de multas de trânsito na cidade e transferência de pontos de um condutor para outro.