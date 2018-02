Pane de trem no RJ provoca tumulto e protestos

Em nota, a concessionária Supervia pediu desculpas aos usuários e informou que às 07h53 o trem prefixo US 122, que seguia de Santa Cruz para a Central do Brasil, registrou um problema no sistema de tração e não conseguiu prosseguir viagem. Por volta das 8 horas, os passageiros desembarcaram da composição na estação Oswaldo Cruz (zona norte). Dezenas de pessoas decidiram ficar na via férrea em protesto. Grades e uma televisão foram quebradas. Objetos foram incendiados em uma fogueira ao lado dos trilhos.

Devido aos atrasos, os passageiros também ocuparam a linha férrea nas estações Deodoro e Ricardo de Albuquerque, no subúrbio do Rio. Às 10 horas, a Supervia informou que conseguiu normalizar a situação com a ajuda da PM e regularizar os horários dos trens. A Agência Reguladora de Transportes do Governo do Rio informou que vai apurar a ocorrência. Três usuários prestaram queixa contra concessionária na 30ª Delegacia de Polícia de Marechal Hermes por constrangimento, danos morais e materiais.

Este ano, as panes deixaram os passageiros dos trens urbanos a pé por várias vezes. Em agosto, os passageiros precisaram caminhar para completar o trecho entre as estações Engenho Novo e Méier. As condições dos trens também irritam os usuários. No mesmo mês, um trem em baixa velocidade descarrilou. Em setembro, um curto-circuito incendiou um vagão durante a viagem. A composição parou na estação São Francisco Xavier (zona norte) e os bombeiros controlaram o fogo. Ninguém ficou ferido.

O pior episódio entre o desgastado relacionamento entre a Supervia e os usuários foi em março de 2009. Filmagens flagraram funcionários da concessionária chicoteando os passageiros para que os mesmos permitissem o fechamento das portas na estação de Madureira, apesar da superlotação nos vagões.