Pane deixa MSN Messenger inoperante por quatro horas O sistema de mensagens instantâneas mais popular da internet, o MSN Messenger, sofreu uma pane que afetou o envio de mensagens nesta quarta-feira. Por cerca de quatro horas - do meio-dia até por volta das 16 horas - os usuários conseguiam se conectar, visualizar outros usuários e enviar mensagens, mas sem que essas chegassem ao destinatário. De acordo com a companhia, segundo informou o jornal argentino Clarín, a interrupção na comunicação ocorreu por causa de "tarefas de manutenção" programadas na América do Sul. Segundo fóruns de discussão na Web, o problema atingiu vários países da América do Sul e também o serviço Messenger de aparelhos móveis como celulares e palmtops.