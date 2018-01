Pane em Satélite tira Sky do ar em todo o País A rede de televisão por assinatura Sky está fora do ar em todo o País desde a madrugada desta quarta-feira. Segundo o setor de informações da emissora, houve um problema no satélite que transmite a programação para todo o território nacional. A pane impede que o sinal seja enviado para os aparelhos dos assinantes. A empresa ainda não se pronunciou sobre o que pode ter provocado a avaria no sistema. Também não há previsão sobre quando a situação será normalizada.