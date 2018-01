Pane em software deixou rede BlackBerry muda nos EUA Uma série de interrupções em serviços do aparelho portátil de envio de e-mails BlackBerry foi causada por um novo software de armazenagem de dados que não foi suficientemente testado, informou a fabricante do dispositivo, a canadense Research In Motion. A companhia afirmou que conseguiu excluir como preocupações a possibilidade de a falha ter sido causada por um problema de segurança do sistema ou incapacidade da empresa em fornecer capacidade suficiente para seus quase 8 milhões de clientes, segundo comunicado. A RIM também descobriu que o problema não foi causado por qualquer falha em seu hardware ou a principal infra-estrutura de software. A companhia inseriu um novo programa projetado para tornar mais simples o armazenamento temporário de dados no BlackBerry. Mas o procedimento causou um problema inesperado que "disparou uma série de erros de interação com o banco de dados operacional do sistema", disse a empresa. Vício A queda da rede deixou políticos, advogados, executivos e outros usuários viciados no "Crackberry", como o aparelho foi apelidado, sem poder usar o serviço de e-mail sem fio da noite de terça-feira à manha do dia seguinte. A RIM também defendeu a maneira como lidou com a crise, apesar das críticas de que foi muito lenta para informar os clientes sobre o tamanho e a causa dos problemas. "A prioridade da RIM durante qualquer interrupção de serviço é sempre restaurá-lo e monitorá-lo para manter sua estabilidade", informou a empresa. "Análises apropriadas (sobre panes) podem levar vários dias ou mais."