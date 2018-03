Pane em SP ocorre por falha técnica, informa Telefônica A Telefônica anunciou no fim da manhã de hoje, em nota, que uma "ocorrência técnica em alguns equipamentos está afetando parcialmente sua rede de transmissão de dados" desde a tarde de ontem. A empresa, entretanto, não informou a estimativa de quando a situação deve ser normalizada e nem forneceu detalhes sobre o problema, como a causa dele, e a área da capital paulista prejudicada. "A rede afetada atende a grande empresas privadas e órgãos da administração pública nos âmbitos federal, estadual e municipal", traz o comunicado. Estão fora do ar os serviços digitais do Detran e de registro de boletins de ocorrência das delegacias e os sistemas da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), do Corpo de Bombeiros, das unidades do Poupatempo e da Polícia Militar. Procurada três vezes pela reportagem, a assessoria de imprensa do Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) não comentou o caso e informou que vai emitir uma nota. Quem tem ido aos distritos policiais para registrar boletins está sendo orientado a retornar mais tarde. Em caso de flagrantes, os detidos e as testemunhas têm de aguardar no DP até que o sistema seja restabelecido.