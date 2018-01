Pane faz antivírus da McAfee atacar arquivos de usuários Uma falha nas definições de vírus fez com que versões para usuários finais e corporativos da McAfee identificassem erroneamente documentos e programas como vírus de computador. A falha afetou usuários em todo o mundo, levando o programa a apagar arquivos do pacote Office, da Microsoft, além de apagar aplicações Java e documentos de outros programas de fornecedores como Macromedia, Adobe e Autodesk, entre outros. O problema foi maior entre os usuários que ajustaram seus programas para apagar automaticamente os arquivos, impedindo sua recuperação posterior. "Na sexta feira, começamos a receber várias indicações de falsos positivos com arquivos inofensivos", explica Patrícia Ammirabile, coordenadora do laboratório de segurança antivírus AVERT, da McAfee. Segundo ela, a empresa percebeu o problema, que identificava os arquivos como um vírus genérico de nome W95/CTX. "No final do dia, liberamos uma nova versão das definições de vírus e que corrigiam o problema, explica. Ainda de acordo com Patrícia Ammirabile, o problema foi mínimo no Brasil, uma vez que usuários que atualizaram seus antivírus depois de liberada a correção não sofreram o problema. Também ajudou o fato da falha ter sido detectada no final da sexta-feira, já que a queda na atividade de empresas e usuários finais no final de semana contribuiu para minimizar os danos entre os usuários brasileiros. Mesmo assim, a empresa recomenda que, por prevenção, os usuários façam a atualização de seus aplicativos para a versão mais recente de definição de vírus.