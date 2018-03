Pane fecha todas as estações do metrô de Brasília Uma pane elétrica tirou de funcionamento o metrô de Brasília, que liga cidades satélites como Águas Claras, Ceilândia e Samambaia ao Plano Piloto, na manhã desta quarta-feira, 02. Ontem, o rompimento de um cabo de energia já havia paralisado parcialmente a operação, causando grande prejuízo aos usuários. Hoje, as estações amanheceram interditadas e somente no final da manhã o funcionamento começou a ser gradualmente retomado, com um número reduzido de trens. A administração do Metrô-DF informou que por enquanto o funcionamento ocorre em caráter de observação e que a operação será normalizada ao longo do dia.