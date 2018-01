Pane traz transtornos para usuários de MSN e Hotmail

A Microsoft informou nesta terça-feira que usuários de seu e-mail Windows Live, também conhecido como Hotmail, estão com dificuldades de acessar suas contas. O problema atingiu também o sistema Windows Live Messenger. Ainda não se sabe as causas da pane que provocou problemas para os usuários de serviços da Microsoft. A empresa também não confirmou em quais países o problema foi verificado. Mas já se sabe que usuários canadenses, norte-americanos e do Reino Unido estão relatando interrupções no programa de e-mail gratuito, que possui mais de 300 milhões de usuários ativos. Nos Estados Unidos, a assessoria da Microsoft declarou que está investigando "ativamente a causa e trabalhando para tomar as medidas necessárias para resolver a situação o mais rápido possível", segundo informa reportagem da Reuters. No Brasil, até às 17h50, a reportagem do jornal O Estado de S. Paulo não obteve explicações junto à empresa. Um pouco mais tarde, por volta das 19h, a empresa divulgou comunicado no Brasil no qual admitiu que"alguns usuários estão encontrando dificuldades para acessar os serviços do Windows Live (Hotmail e Messenger)" e pediu "desculpas por qualquer inconveniente causado aos usuários". Não é a primeira pane do MSN no Brasil. Em 15 de novembro de 2006, o serviço ficou inativo por quatro horas. Os usuários conseguiam se conectar, visualizar outros usuários e enviar mensagens, mas sem que essas chegassem ao destinatário. Na ocasião, a Microsoft declarou que o problema ocorreu por causa de "tarefas de manutenção" programadas na América do Sul. Abrangência Segundo o ranking de marcas na categoria Portais e Comunidades (que inclui aplicativos) do relatório de janeiro de 2008 do Ibope/Nielsen NetRatings, o Windows Live e MSN registram 82% de alcance na Internet domiciliar brasileira. Segundo o mesmo levantamento, a home page do Portal MSN registra a maior audiência do País, com 35% de alcance e o serviço de alertas, disponível no portal, já conquistou mais de 300 mil assinaturas em seis meses. O Windows Live Messenger lidera a categoria de mensagens instantâneas no Brasil e no Mundo. O serviço atinge 75% dos usuários de internet , o que significa mais de 34 milhões de internautas no País. O Windows Live Search está entre os maiores serviços de busca do país e o Windows Live Hotmail é o webmail mais usado - totalizando um universo de 30 milhões de contas ativas. Já o Windows Live Spaces conta com 8,3 milhões de usuários no Brasil.