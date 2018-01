Pantech amplia suporte técnico para celulares A fabricante coreana de celulares Pantech está investindo na expansão de sua rede de assistências para mais de 300 pontos de presença em todo o Brasil. Com o movimento, a empresa recoloca nos eixos sua rede de assistência técnica que contará inclusive com postos de coleta. ?Nas localidades sem autorizadas próximas, o cliente terá onde deixar o aparelho para reparos, sem ter que fazer uma viagem. Nós cuidamos da logística. O importante é ter cobertura em praticamente todo o país, com conveniência para os clientes?, explica João da Matta, gerente de serviços da Pantech. Esse anúncio significa uma reviravolta no atendimento aos celulares da marca. Quando desembarcou no Brasil com três modelos de celulares GSM, em 2005, a empresa teve problemas com a reposição de peças, dificultando os reparos em aparelhos com problemas. Focadas em promover seus novos modelos de celulares, as melhorias no atendimento técnico também serão estendidas aos modelos antigos da empresa.