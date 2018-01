Pantech tem novos modelos de telefones celulares A coreana Pantech anunciou que irá comercializar no Brasil três novos modelos de telefones celulares. São dois modelos para redes GSM e um para redes CDMA. O PanWish é o lançamento para redes CDMA (como a da operadora Vivo), de slide semi-automático, em que há um mecanismo que abre o aparelho com um simples toque. Traz display colorido de 65 mil cores, câmera digital de resolução VGA e suporte a toques polifônicas e truetones, os chamados toques musicais em MP3 ringtone. A memória é limitada: apenas 5MB para dados e imagens. Já o PanSlide opera em redes GSM. Também traz mecanismo de abertura semi-automático, tela colorida de 65 mil cores, câmera digital VGA capaz de tirar fotos e gravar vídeos. O último é o PanStar, modelo tri-band do tipo concha, também para redes GSM. Traz Só um display colorido interno. Para compensar, apresenta um pacote de ferramentas como alarme, calculadora, conversor de medidas, cronômetro e contagem regressiva. Pesa apenas 75 gramas. Os preços dos aparelhos não foram divulgados, mas podem variar conforme os pacotes de serviços disponibilizados pelas operadoras.