Papa agradece recepção no Brasil em carta a Cabral O governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), recebeu uma carta do papa Francisco na qual ele agradece mais uma vez pela recepção durante a Jornada Mundial da Juventude. Francisco também disse que rezaria pelo êxito do governo em favor do bem comum da população fluminense, "sobretudo no que se refere à segurança pública". A carta foi divulgada pela assessoria de imprensa do governador. "É com muita alegria que divido com a população do Rio uma mensagem abençoada do papa Francisco, por meio de carta que recebi na sexta-feira", disse Cabral. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.