Papa circulará pelo RJ em carro com vidro blindado Em vez do papamóvel aberto que tem sido usado pelo papa Francisco no Vaticano, o pontífice vai circular no Rio de Janeiro em um outro modelo, fechado por vidros blindados e com o teto iluminado. O veículo garante mais segurança e, ao mesmo tempo, permite que o papa seja visto pela população. O papa Francisco estará no Rio para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que acontece entre 23 e 28 de julho. Ele chega à cidade no dia 22.