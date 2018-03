Papa e Bush vão se encontrar em abril na Casa Branca

O papa Bento XVI vai se encontrar com o presidente George W. Bush para falar sobre liberdade religiosa e os avanços da paz no Oriente Médio durante sua primeira viagem aos Estados Unidos como pontífice da Igreja Católica, informou a Casa Branca nesta sexta-feira, 15. O papa, que visitará Washington e Nova York em abril, se encontrará com Bush em 16 de abril, um dia após sua chegada em uma viagem de seis dias que inclui encontros com representantes católicos norte-americanos e outros líderes religiosos. Além disso, Bento XVI fará um discurso na Organização das Nações Unidas. Bush e Bento XVI, que será o primeiro pontífice a visitar a Casa Branca desde 1979, discutirão "comprometimentos comuns para a importância da fé e razão na busca de metas compartilhadas", relatou a porta-voz da Casa Branca, Dana Perino. "Estas metas incluem o avanço da paz em todo o Oriente Médio e outras regiões turbulentas, promovendo a compreensão entre crenças e fortalecendo direitos humanos e a liberdade, especialmente a liberdade religiosa, em todo o mundo", acrescentou.