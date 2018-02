Papa endurecerá regra antipedofilia

O Vaticano divulgará em poucos dias um documento que endurece as regras da Igreja em relação aos casos de abusos sexuais de menores cometidos por sacerdotes, informaram ontem vários vaticanistas. A mudança é um pedido do papa Bento XVI (foto) e uma revisão de um texto que ele elaborou em 2001, quando era cardeal. O documento pode conter a redução ao estado laico dos pedófilos e a obrigação do bispo de denunciar o padre culpado às autoridades civis. /